وزير التعليم الأردني يمزح مع طالب

عمان(صدى):

أجاب وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور عمر الرزار، على طالب ثانوية عامة عبر حسابه الشخصي على تويتر بشكل طريف، حيث قال للطالب ” كمّل نومتك ” ، وذلك ردًا على استفسار حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن.

حيث سأل الطالب الوزير الأردني عبر تويتر قاتلاً: ” أبو الرزاز سيدي في ناس بتزمّر بالحارة طلعو النتائج ولا ارجع أكمّل نومتي!! ” ، فرد وزير التربية ساخرًا ” كمّل نومتكْ “؛ فانهالت التعليقات الساخرة من قبل الطلاب على هذه الإجابة معتبرين أنها رسالة مبطنة تدل على تأخير موعد إعلان النتائج.

وجدير بالذكر، إنه أُعلنت نتائج التوجيهي صباح اليوم السبت، وكانت وزارة التربية والتعليم في الأردن، أعلنت في تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الأسبوع الماضي في 10 فبراير، أن النتائج ستصدر اليوم السبت 17 فبراير.