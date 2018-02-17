” تميم ” يستجدي دول الشرق بتوقع اتفاقية آمنة بمشاركة بلاده

طلال الضوي(صدى):

استجدى أمير قطر ” تميم بن حمد ” ، أمس الجمعة، دول المنطقة، بـ ” نسيان الماضي ” ، معتبرًا سياسات الدول الأربع، الداعية لمكافحة الإرهاب، بتقويض الأمن في المنطقة، متناسيًا استمرار نظامه في إيواء الإرهابيين وتمويل الجماعات المتطرفة في المنطقة.

وظهر ” تميم ” خلال كلمة له في مؤتمر ” ميونخ ” للأمن، مدافعًا عن ايدلوجية التطرف، ” ، وبرر ذلك بالقول: ” إنها موجودة في كل أنحاء العالم، وأن الإرهاب بات أمراً شائعاً في منطقتنا ” ، ليعود مجددًا لنهج التناقض القطري بالتأكيد على أن بلاده ملتزمة بمواجهة ” التطرف الديني ” .

وما أثار سخرية المراقبين أيضًا، أنه رغم اتهامه سياسات الدول الأربع الداعية؛ لمكافحة الإرهاب بتقويض أمن المنطقة، إلا أنه يطالب دول الشرق الأوسط، بمشاركة بلاده، للتوقيع على اتفاقية أمنية شاملة؛ لمحاربة الإرهاب.