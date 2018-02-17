أمير الشرقية يدشن غدا 24 مشروعا تعليميا

نايف السالم(صدى):

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم غدٍ 24 مشروعاً تعليمياً بتعليم المنطقة، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حيث سيفتتح سموه مجمع السيوطي التعليمي بحي الفيصلية بالدمام ويدشن المشروعات الجديدة في مختلف محافظات المنطقة .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن المشروعات التعليمية التي تم الانتهاء منها وتسليمها بلغت 24 مشروعا بتكلفة إجمالية 225 مليون ريال موزعة في 8 محافظات بالمنطقة الشرقية تشمل الخفجي والقرية العليا والدمام والقطيف والخبر والجبيل وبقيق والنعيرية .

وأبان أن هذه المشروعات التي تشهدها المنطقة تستوعب قرابة 16530 طالباً وطالبة صممت مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير الدولية بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب كما تصب في محور تحقيق رؤية 2030 في توفير البنية الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام إلى جانب تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة التي لا تتوفر فيها البيئة التربوية المناسبة، مشيراً إلى تنوعها ما بين مباني مدرسية حديثة وملحق بها 10 صالات رياضية لتمكن الطلبة من ممارسة الرياضة، وتسع ملاعب كرة قدم عشبية مصممة بطريقة حديثة، إلى جانب استلام 3 روضات جديدة، حيث يبلغ إجمالي الفصول الدراسية في جميع هذه المباني 512 فصلاً دراسياً.

ونوه الباحص بحرص سمو أمير المنطقة الشرقية على الوقوف والمساندة لقطاع التعليم،بمتابعة من وزارة التعليم التي عنيت بالمباني المدرسية والمشاريع التطويرية لتتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات لخدمة المنظومة التعليمية ولإيجاد بيئة تعليمية ملائمة وآمنة ومحفّزة للطالب، وضمان عمليات الصيانة والمتابعة المستمرة وبناء أحدث المباني وأرقى التصاميم وصولا إلى أعلى المعايير العالمية.

ونوه بجهود فريق عمل إدارة المباني بتعليم الشرقية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وإشرافها الميداني عليها والوقوف على مستوى الإنجاز وجودة العمل بها ومتابعة المقاولين، حسب تعليمات مدير عام التعليم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس ومساعده للخدمات المساندة سعيد بن عبدالله الزهراني وفريق عمل بقيادة مدير إدارة المباني المهندس ناصر الجابر الذين يقفون ميدانيا على هذه المشاريع والمرافق التعليمية في جميع محافظات المنطقة.