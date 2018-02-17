5 أسرار عن جمال المرأة العربية
سعى الكثير من الخبرء للبحث عن أسباب جمال المرأة العربية، وأهم الطرق التي تتبعها في الحفاظ على سحرها.
ونقدم لك أهم 5 استخدامات تتعلق بها المرأة العربية منذ القدم للحفاظ على جمالها.
الكحل الأسود
لا تدخر المرأة العربية جهداً في سبيل الحفاظ على تلك العيون الساحرة، والسر وراء جمال عيونها هو أنها تستخدم الكحل الأسود، والذي يعد جزءاً مهماً من أدوات المكياج التي تستخدمها.
الحلاوة
تعمد النساء في العالم إلى إزالة الشعر بطرق سهلة وسريعة وقد تذهب إلى الكوافير في كل وقت، لكن المرأة العربية تحرص على إزالته بأضمن طريقة والتي تجعل من بشرتها ناعمة لشهر على الأقل ألا وهي الحلاوة المصنوعة منزلياً.
تجنب الشمس
تعتبر الشمس من أكثر العوامل تدميراً للبشرة، حيث تسرع من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة وتتلفها أيضا وتطفئ وهجها، إلا أن معظم النساء العربيات تحرصن على التواجد داخل المنزل عندما تكون الشمس في ذروتها، مع تغطية أنفسهن عند السير في أوقات الشمس الحارقة، بالاضافة إلى ذلك تضعن أوقية من الشمس على بشرتهن إذا ما تعرضن لأشعة الشمس، وبعض منها ترجع لتقاليد متوارثة كالبرقع والنقابية بمنطقة المغرب العربي.
زيت الأرغان
حصل هذا الزيت على المرتبة الأولى في الحصول على الجمال، فالنساء العربيات تستخدمه بشكل منتظم لكل من الشعر والجسم، وهو غني بالكثير من المكونات الخاصة بما في ذلك فيتامين E، والفينولات، والكاروتينات وغيرها التي تحافظ على صحة ونضارة وشباب الجلد، ويجعل المرأة العربية تبدو أصغر سنًا مما هي عليه بالفعل.
عادات الطعام
يزخر المطبخ العربي بوصفات لا محدودة تحتوي على المكونات الغذائية الهامة التي تزيد من جمال ونعومة الجسم والشعر، لهذا يعتبر مطبخنا العربي سراً من أسرار الجمال.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 3 ساعات
كذا كذا 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 3 ساعات
ما مثل الكحل الاسود مثيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 3 ساعات
لبيه ي ام العيون الحور جذابه ~~~~~الكحل الاسود يزينها مع اهدابه
من يكمل القصيده
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11885 ] نشر منذ 3 ساعات
الكحل … نعم يجمل العين حتى عين العنزه لو كحلوها تطلع تنافس البشر بجمالها 😁
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.الحلاوه …🤔 اللحين كلها ليزر الحلاوه صارت نااااادره وقليلة الاستخدام ..مع ان والله انها تعطي نظافه ونعومه بعكس الليزر االي فقط يزيل الشعر بس تبقى طريقه متعبه ومكلفه وقصيرة المدى حدها اسبوعين فقط …مابعد الليزر مفعوله طويل المدى ومريح تلبسين اي لباس بأي وقت ماتشيلين هم شي
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.زيت ارغان ….😥😥 تعبت ادور عليه في المواقع والاسواق الالكترونيه مالقيت له اثر …هالزيت يقولون معزز للشعر والجلد مكوناته الطبيعيه تفوق كل الانواع الاخرى واثبتوا فعاليتهةببعض امراض الجلد . اتمنى اللي عنده فكره عنه يقولي وله عظيم الشكر والامتنان 💋
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.عادات الطعام …قصدكم نمط الحياه 😊…حين نقول نمط الحياه يعني نقصد عادات الاكل والرياضه ..بالتاكيد كلها تلعب دور مهم بجمال الانسان ورشاقته وقوامه وشعره وحيويته ….الخ
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2514 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسمه زيت الارقان -والبعض يسميه ريت الأركان-يوجد لدى بعض العطارين-للشعر ولجمال وبياض البشره-وليس الارغان-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7307 ] نشر منذ 2 ساعتين
محرومه❤ مدعوجه العينين براقه👀☺😂
بنت العرب باالحيل مزيونه😁😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16139 ] نشر منذ 2 ساعتين
اممم اكيد معروفه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالعكس الحلاوه افضل. لانها تشيل خلايا الجلد الميته ومو كل ليزر مضمون. لان بعضها له عواقب
وهذي الامور ترجع لشطارت الحرمه ومو كل وحده ماهره فيها
اما الزيت المذكور يمكن موجود في المحلات بس شركات تورده
وجاني مره عصر بس افضل زيت الزيتون ويكفي ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى به
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكحل الاسود في عيون الاصيله~~~~~ولا كل مخلوقاً يعاين نظرها
ولاسلهمت بالرمش تبقا جميله~~~~~ والناعسات الكل يحذر خطرها
اكملي
برق[ عدد التعليقات: 11566 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالبيه يالعربيه وبالذات السعوديه
حتى لو ماحطت كحل ومسكره تبقى جذابه لو كانت اغمصتها تدلح
من عينها
السعوديه في جاذبيه غير طبيعيه
بالجسم وبالشره وبالصوت وبالبياض وبتفاصيل الجسم
غييييير غيييييير وربي غيييييير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 1 ساعة
لا. ابوسنيه احسن
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7307 ] نشر منذ 1 ساعة
واشقر شفاهازادهاجاذبيه☺
بنت العرب بشموخها سرمديه
يا الي تعاديهاعساك المنيه😊😂
وختامها صلو على محمد خير البريه😊
المقصد اللي يعادون العرب☺😂
ناهد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
برق غررريبه تمدح السعوديه اكيد اكيد حاصل شي بعقلك ماخبرنا هالاطراء والمديح الا للاجنبيات
ناهد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 58 دقيقة
يمامه ياكثر بربرتك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7307 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحلاه كمان مضره محرومه❤وحده نصحه الحريم منها بمحاضره دعويه تقول جاها شلل بسبتها الله المستعان😊
برق[ عدد التعليقات: 11566 ] نشر منذ 50 دقيقة
المحرومه
البوسنيه والاوكرانيه والروسيه فاق عندهن الجمال ومن زيادته اطلعن
شينات 😔😔😔 الوحده طالعه طول النخله ونحيفه والبياض فيها
تحول الى برص مو بياض عادي
لذلك كل ماطغى الجمال كلما خرّب الجمال الطبيعي
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لذلك مامثل السعوديه تجيك مثل قطمة الرز وكل شي فيها بارز ولونها
ابيض ماتحولت الى عفراء
اذلك تكون أطعم والذ
برق[ عدد التعليقات: 11566 ] نشر منذ 48 دقيقة
ناهد
انتي تشوفين 😂😂😂😂 قرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقر 😉
برق[ عدد التعليقات: 11566 ] نشر منذ 47 دقيقة
ناهد
السعوديه زينه ومحتفظة بزينها بعكس الاجنبيه اللي طغى زينها على
زينها وتمردت من كثير الزين الين طلعت شينه 😜😜😜
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 44 دقيقة
عليه الصلاة والسلام
صخ لسانك ياجنوبيه
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11885 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحلاوه تسبب ترهلات لبعض الاماكن لاينصح فيها بتاتا البته 😊
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جنوبيه حكاية الشلل مستحيله اتوقع اشاعه لتخويف الحريم وهيك😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 41 دقيقة
ترينها على حسب الجسم والنوع وطرق الاستخدام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 36 دقيقة
يا امل اذا استخدمتيها عكس.
اما الشلل ما اعتقد الى اذا هي اخترجت لها عرق وقطعته. فهذي مشكلتها. كل شي باعتدال طيب
والشي اذا زاد عن حده انقلب ضده
المهم اقفلوها سيره. وي الله الخيره
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 26 دقيقة
الليزر اسهل واسرع ونتائجه زينه بس على حسب المكان اللي تروحين له
اكتفي بالمقوله
في ابتسامة المرأة: عظمة الحياة وجمالها.. وفي عينيها: دهاؤها وعمقها.. (طاغور)
زيت الارغان مغربي معروف وفوائده
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7307 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسب كلامها انه صار لهابمكان معين بالجسم والله اعلم😊