5 أسرار عن جمال المرأة العربية

أماني الغامدي(صدى):

سعى الكثير من الخبرء للبحث عن أسباب جمال المرأة العربية، وأهم الطرق التي تتبعها في الحفاظ على سحرها.

ونقدم لك أهم 5 استخدامات تتعلق بها المرأة العربية منذ القدم للحفاظ على جمالها.

الكحل الأسود

لا تدخر المرأة العربية جهداً في سبيل الحفاظ على تلك العيون الساحرة، والسر وراء جمال عيونها هو أنها تستخدم الكحل الأسود، والذي يعد جزءاً مهماً من أدوات المكياج التي تستخدمها.

الحلاوة

تعمد النساء في العالم إلى إزالة الشعر بطرق سهلة وسريعة وقد تذهب إلى الكوافير في كل وقت، لكن المرأة العربية تحرص على إزالته بأضمن طريقة والتي تجعل من بشرتها ناعمة لشهر على الأقل ألا وهي الحلاوة المصنوعة منزلياً.

تجنب الشمس

تعتبر الشمس من أكثر العوامل تدميراً للبشرة، حيث تسرع من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة وتتلفها أيضا وتطفئ وهجها، إلا أن معظم النساء العربيات تحرصن على التواجد داخل المنزل عندما تكون الشمس في ذروتها، مع تغطية أنفسهن عند السير في أوقات الشمس الحارقة، بالاضافة إلى ذلك تضعن أوقية من الشمس على بشرتهن إذا ما تعرضن لأشعة الشمس، وبعض منها ترجع لتقاليد متوارثة كالبرقع والنقابية بمنطقة المغرب العربي.

زيت الأرغان

حصل هذا الزيت على المرتبة الأولى في الحصول على الجمال، فالنساء العربيات تستخدمه بشكل منتظم لكل من الشعر والجسم، وهو غني بالكثير من المكونات الخاصة بما في ذلك فيتامين E، والفينولات، والكاروتينات وغيرها التي تحافظ على صحة ونضارة وشباب الجلد، ويجعل المرأة العربية تبدو أصغر سنًا مما هي عليه بالفعل.

عادات الطعام

يزخر المطبخ العربي بوصفات لا محدودة تحتوي على المكونات الغذائية الهامة التي تزيد من جمال ونعومة الجسم والشعر، لهذا يعتبر مطبخنا العربي سراً من أسرار الجمال.