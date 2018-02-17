” الخدمة المدنية ” و ” تقويم التعليم ” يبحثان تعزيز الإطار السعودي للمؤهلات

علي القحطاني (صدى):

استقبل وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في مكتبه معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والوفد المرافق له من الهيئة، بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله ملفي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة ومشروع الإطار السعودي للمؤهلات (سقف) وأهدافه ومراحله وأهميته في بناء المجتمع.

وأشاد معالي وزير الخدمة المدنية بجهود هيئة تقويم التعليم في سبيل الارتقاء بمخرجات التعليم والتدريب، ورفع جودة المؤهلات الوطنية، منوهًا بأهمية الإطار السعودي للمؤهلات في تحقيق الربط الفعال بين مخرجات التعليم والتدريب وسوق العمل، وتعزيز جميع المؤهلات المختلفة والمتنوعة بالمهارات والكفاءات التي تزيد من فرص تنافسية الكوادر الوطنية بما يدعم التنمية والاقتصاد الوطني،مؤكداً دعمه للمشروع الذي يعوّل عليه كثيراً لتحسين منظومة التعليم والتدريب والتوظيف.

من جانبه أوضح معالي الدكتور خالد السبتي أن وزارة الخدمة المدنية تعد شريكًا أساسيًا في عمل هيئة تقويم التعليم، مشيرًا إلى أن اللقاء بحث التنسيق بين الوزارة والهيئة في مجال ربط المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات ” سقف ” بتصنيف الخدمة المدنية.