الاتحاد الدولي للسلة يعتمد 8 حكام شارة سعوديين

نواف السالم(صدى):

قام الاتحاد الدولي لكرة السلة باعتماد 8 سعوديين حكامًا للشارة الدولية، وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات التحريرية التي يطبقها الاتحاد الدولي لأول مرة عن طريق موقعه الرسمي.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الحكام هم: إبراهيم السادة، خالد البرقان، سامي المغامسي، عبدالحميد أبو عصيدة، عابد المسلم، عبدالعزيز الحميد، محمد الحمدان، ومحمد العبيدان.

كما هنأ رئيس الاتحاد الوطني لكرة السلة عبدالرحمن المسعد الحكام على حصولهم على الشارة الدولية، متمنيًا لهم التوفيق، موجهًا الشكر لرئيس لجنة الحكام عبدالإله الشعيل وأعضاء اللجنة على الجهود التي قدموها، والتي أسفرت عن نجاح 8 حكام في الحصول على الشارة الدولية.