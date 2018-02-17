بالفيديو.. لقطات مؤثرة لمسن يتوهم ” الوضوء ” على فراش المرض

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطعًا فيديو، يتضمن لقطات مؤثرة لشيخ مسن كبير، يتوهم بإنه يتوضأ وهو على سرير المرض، وبدا أنه مريض بالزهايمر.

حيث أظهر الفيديو الذي تداوله نشطاء ” تويتر ” ، صباح اليوم، الشيخ الكبير وهو يتخيل أن بجانبه على السرير إناء به ماء، فقام بتأدية فرائض الوضوء وسننه، وذلك في مشهدًا تعاطف معه كل من رآه.