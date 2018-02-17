بالفيديو.. لقطات مؤثرة لمسن يتوهم ” الوضوء ” على فراش المرض
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطعًا فيديو، يتضمن لقطات مؤثرة لشيخ مسن كبير، يتوهم بإنه يتوضأ وهو على سرير المرض، وبدا أنه مريض بالزهايمر.
حيث أظهر الفيديو الذي تداوله نشطاء ” تويتر ” ، صباح اليوم، الشيخ الكبير وهو يتخيل أن بجانبه على السرير إناء به ماء، فقام بتأدية فرائض الوضوء وسننه، وذلك في مشهدًا تعاطف معه كل من رآه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8635 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اله الا الله محمدا رسول الله
اللهم اني اسألك العفو والعافية
منظرمهيب مؤثر فيه كل العبر لمن قصر وانا اولهم
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 ساعات
يطيب القلب بمثل هؤلاء البشر♡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله العظيم. الله يحسن خواتيمنا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7307 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويحسن لناوياه الختام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16139 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله الله يرحم حالنا