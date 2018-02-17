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بالفيديو.. لقطات مؤثرة لمسن يتوهم ” الوضوء ” على فراش المرض

بالفيديو.. لقطات مؤثرة لمسن يتوهم ” الوضوء ” على فراش المرض
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطعًا فيديو، يتضمن لقطات مؤثرة لشيخ مسن كبير، يتوهم بإنه يتوضأ وهو على سرير المرض، وبدا أنه مريض بالزهايمر.

حيث أظهر الفيديو الذي تداوله نشطاء ” تويتر ” ، صباح اليوم، الشيخ الكبير وهو يتخيل أن بجانبه على السرير إناء به ماء، فقام بتأدية فرائض الوضوء وسننه، وذلك في مشهدًا تعاطف معه كل من رآه.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8635 ] نشر منذ 3 ساعات

لا اله الا الله محمدا رسول الله

اللهم اني اسألك العفو والعافية

منظرمهيب مؤثر فيه كل العبر لمن قصر وانا اولهم

[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 38 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله الله يرحم حالنا

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