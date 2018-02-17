الاتحاد يسعى لاحتلال المركز الرابع بمواجهة الفتح

ماجد محمد(صدى):

يستعد الاتحاد، اليوم السبت؛ لمواجهة الفتح في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، في تمام الساعة 8:20 مساءً، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

ويدخل الاتحاد المباراة برصيد 29 نقطة محتلًا المركز الخامس ، بينما يحتل الفتح المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وعلى جانب أخر أنهى الاتحاد كافة التجهيزات؛ استعدادًا للتجديد للمدير الفني لويس سييرا، لمدة موسمين، وعلى الجانب الأخر يجهز سييرا ملفًا كاملًا لاحتياجات الفريق الفترة المقبلة.

واجتمع أمس رئيس الاتحاد حمد الصنيع مع اللاعبين قبل مواجهة الفتح؛ لتحفيزهم.