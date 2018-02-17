إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي

القاهرة(صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، في مصر، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ، وذلك على أثر نشوب حريق بعربة سحب الطائرات ” بوش باك ” ، أثناء وقوفها أسفل طائرة تابعة لشركة ” مصر للطيران ” ، وذلك بأرض المهبط، بمبني الركاب رقم ” 3 ” ، فيما تمت السيطرة على الوضع.

وكشفت مصادر مطلعة بـ ” مطار القاهرة ” ، إنه أثناء قيام عربة سحب طائرات بعملها، بمبني الركاب رقم 3، وسحب طائرة تابعة لشركة مصر للطيران بالمهبط، اشتعلت النيران بعربة سحب الطائرات.

وبناء على ما حدث، تم إخطار إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عاطف صالح، وتم السيطرة على الوضع، وإخماد النيران قبل امتداداها للطائرات المجاورة، فيما تم سحب طائرة مصر للطيران لإصلاح التلفيات بمقدمتها.