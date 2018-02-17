38 % نسبة ارتفاع الأسهم المتداولة بـ ” نمو “

عادل الحربي (صدى):

حققت السوق الموازية ” نمو ” سلسلة من الارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، مرتفعه في جميع الجلسات ما عدا حلسة واحدة فقط.

وأغلقت ” نمو ” الأسبوع عند 3092 نقطة، رابحة 99 نقطة بنسبة 3.3%، حيث افتتحت الأسبوع عند 2992 نقطة، وسط ارتفاع جماعي في قيم التداول والأسهم المتداولة والفقصات.

وسجلت أعلى نقطة عند 3134 نقطة بنسبة ربح 4.7%، بينما كانت أدنى نقطة عند 2985 نقطة فاقدة 0.24%، كما ارتفعت قيم بالتداول بنسبة 46% بنحو 3.4 مليون ريال لتصل إلى 10.9 مليون ريال.

كما ارتفعت الأسهم المتداولة بنسبة 38% بنحو 159 ألف سهم لتصل إلى 572 ألف سهم، وعلى مستوى الصفقات صعدت بنسبة 49% بنحو 495 صفقة، لتصل إلى 1492 صفقة.