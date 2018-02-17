بالفيديو والصور.. رواد ” تويتر ” يتفاعلون مع ” أمطار المدينة “
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مع الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة، خلال الساعات الماضية، حيث دشن المغردون على موقع ” تويتر ” ، هاشتاجًا بعنوان ” #امطار_المدينه ” ، وانهالت من خلاله التغريدات و الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد لحظات هطول الأمطار على المدينة.
حيث شهدت ” المدينة المنورة ” حالة سحرت كل من شاهدها، من الأجواء الخلابة والرائعة التي تسر الناظرين، فعلق العديد من نشطاء ” تويتر ” ، على هذه الأجواء، وذلك من خلال الكلمات الموضحة فيما يلي:
– علقت ” النايفة ” على الهاشتاج قائلة: ” أمطري يا المدينة!!.. واسقي قبر غالٍ في البقيع مدفون، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ” .
– علقت ” قيثارة الحربي ” بقولها: ” اللهم مطرًا طيبًا، حديث عهدٍ بربّه، يروي القلب، وينزع الكرب، يحيي الأرض، ويبعث الطمأنينة في أرواحنا من جديد ” .
– وغردت ” رهف ” : ” عظيم شعور الدعاء تحت المطر، شعور بطمأنينة وإن كل دعوة بتحقّق عاجلاً غير آجل ” .
– فيما كتبت ” سمر المطيري ” : ” ولا أي مكان في الدنيا يغلب جمال المدينة إذا أمطرت ” .
وقالت ” لطيفة سعد ” : ” أشتاقُها شمسًا وصحوًا، كيف بي والغيث في أرجائها يتصببُ ؟ ” .
﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما (قنطوا)﴾
رغمًا عن يأسنا سيأتي الفرج،
كيف لو أحسنا بربنا الظن.🌿❤
#امطار_المدينه pic.twitter.com/Be6IE3oxxe
— سلطانه محمد الشهري (@Sultanah20166) February 17, 2018
#امطار_المدينه
اللهم ارحم من تساوت عندهم الأوقات فلا شمس تشرق عليهم ، ولا قمر ينير ظلمتهم ..
اللهم آنس وحشتهم واجعلهم في الفردوس ينعمون. pic.twitter.com/fGwqFYDqki
— سسعيدآن 🇸🇦. (@10_saa) February 17, 2018
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