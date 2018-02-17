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بالفيديو والصور.. رواد ” تويتر ” يتفاعلون مع ” أمطار المدينة “

بالفيديو والصور.. رواد ” تويتر ” يتفاعلون مع ” أمطار المدينة “
نايف السالم(صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مع الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة، خلال الساعات الماضية، حيث دشن المغردون على موقع ” تويتر ” ، هاشتاجًا بعنوان ” #امطار_المدينه ” ، وانهالت من خلاله التغريدات و الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد لحظات هطول الأمطار على المدينة.

حيث شهدت ” المدينة المنورة ” حالة سحرت كل من شاهدها، من الأجواء الخلابة والرائعة التي تسر الناظرين، فعلق العديد من نشطاء ” تويتر ” ، على هذه الأجواء، وذلك من خلال الكلمات الموضحة فيما يلي:
– علقت ” النايفة ” على الهاشتاج قائلة: ” أمطري يا المدينة!!.. واسقي قبر غالٍ في البقيع مدفون، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ” .

– علقت ‏” قيثارة الحربي ” بقولها: ” اللهم مطرًا طيبًا، حديث عهدٍ بربّه، يروي القلب، وينزع الكرب، يحيي الأرض، ويبعث الطمأنينة في أرواحنا من جديد ” .
– وغردت ” رهف ” : ” عظيم شعور الدعاء تحت المطر، شعور بطمأنينة وإن كل دعوة بتحقّق عاجلاً غير آجل ” .

– فيما كتبت ” سمر المطيري ” : ” ولا أي مكان في الدنيا يغلب جمال المدينة إذا أمطرت ” .

وقالت ” لطيفة سعد ” : ” أشتاقُها شمسًا وصحوًا، كيف بي والغيث في أرجائها يتصببُ ؟ ” .


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