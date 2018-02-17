القوات الكردية تجري مفاوضات مع النظام السوري حول عفرين

دمشق(صدى):

قال المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى عبدي، أن القوات الكردية تجري مفاوضات مع قوات النظام السوري حول دخول عفرين.

ولفت ” عبدي ” إلى أن القوات الكردية تشترط انتشار قوات الأسد خارج المدينة وعلى حدودها، وهو ما رفضه النظام الذي يطالب باستلام كافة المؤسسات في المدينة وفرض سيطرته عليها بشكل كامل.

وجدير بالذكر إنه أوضح ” حزب الاتحاد الديمقراطي ” الكردي، إبراهيم إبراهيم، في يناير الماضي، أن اجتماعًا عقد قبل يومين من بدء الهجوم التركي على عفرين في قاعدة حميميم العسكرية ضم مسؤولين أكرادًا وآخرين من النظام السوري برعاية روسية.

كما أشار ” إبراهيم إبراهيم ” أن الأكراد رفضوا بشكل قاطع هذه الصفقة وعودة النظام إلى المنطقة، ما دفع بالروس إلى إعطاء قوات الاحتلال التركي الضوء الأخضر لإطلاق عمليتهم ضد عفرين.