البيئة تدعو المزارعين للتسجيل في برنامج ” سجل ” في 6 مناطق بالمملكة

سعيد العجل(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المزارعين في مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك الذين تحتوي مزارعهم على جهاز ري محوري واحد وأكثر، إلى مراجعة مقر الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة لإنهاء إجراءات تسجيل مزارعهم في برنامج ” سجل ” (المرحلة الأولى) ابتداءً من يوم غد الأحد ويستمر حتى تاريخ 1 /9 /1439هـ, مصطحبين معهم , أصل الهوية الوطنية , وسند حيازة المزرعة , وإحداثيات الزوايا لكل مزرعة.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل المزارع في البرنامج شرط لإصدار الرخص الزراعية التي يحدد من خلالها النشاط والمساحة، والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمزارعين، وتنفيذ آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لتنظيم عملية التعويضات المالية، وترخيص زراعة القمح، تنظيم زراعة الأعلاف، والتحول لبدائل زراعة الاعلاف الخضراء.

وبينت الوزارة ان الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق الست قد أكملت استعداداتها لاستقبال المزارعين من خلال أكثر من 100 موظف في 32 موقع ، حيث تستقبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المزارعين في 12 موقع تابعة لها وهي الرياض والخرج والمزاحمية والقويعية والافلاج والدوادمي وخف وشقراء والغاط ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والسليل ، فيما تستقبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المزارعين في 3 مواقع تابعة لها وهي الهفوف والصرار وقرية العليا ، فيما تستقبل منطقة القصيم المزارعين في 7 مواقع تابعه لها هي بريدة وعنيزة والبكيرية والمذنب والبدائع وعيون الجواء والبطين ، فيما تستقبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الجوف المزارعين في 4 مواقع تابعه لها وهي سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل ، وتستقبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل المزارعين في 4 مواقع تابعه لها هي حائل وبقعاء والشنان والخطة ، فيما تستقبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك المزارعين في موقعين تابعه له هي تبوك و تيماء .

ودعت الوزارة المزارعين للمبادرة بالتسجيل في البرنامج امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/1/1438هـ الذي يلزم كل من يزاول النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة ولتلافي المخالفة والوقوع تحت طائلة العقوبة حسب الأنظمة والمنع من الحصول على خدمات الطاقة والخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة.