غرامة 3000 دينار لمذيعة كويتية مشهورة

خالد الظفيري(صدى):

حكمت محكمة كويتية على مذيعة مشهورة بدفع مبلغ 3000 دينار لاتهامها بسب وإهانة ضابط شرطة خلال أدائه واجبه الوظيفي وهي تحت تأثير تعاطي المخدرات.

حيث كان الضابط قد اشتبه بها لمرورها أكثر من مرة خلال دقائق بإحدى نقاط التفتيش في نطاق محافظة الأحمدي جنوبي البلاد، بسيارتها التي كان يقودها سائق.

وأوقفها طالبًا منها أوراق إثبات، بينما امتنعت مهددة ” ما تعرفني منو أنا ” ، ولما استمسك بطلبه بدأت بالتلفظ عليه وإهانته قائلة ” إذلف (أغرب عن وجهي).. والله لأطير نجومك. ” في إشارة إلى تهديدها بتجريده من رتبته.