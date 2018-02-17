” الغيث ” يطالب بالسماح للنساء بزيارة المقابر

نايف السالم(صدى):

طالب القاضي وعضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث، اليوم السبت، بالسماح للنساء بزيارة المقابر.

وأشار ” الغيث ” إلى أهمية توافر ضوابط دقيقة؛ لتحقيق المصلحة العامة عند السماح لهن بزيارة المقابر.

وقال ” الغيث” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الراجح عندي جواز زيارة النساء للمقابر؛ وذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونتمنى السماح لهن بذلك قريباً وفق ضوابط دقيقة تكفل تحقيق المصلحة العامة مع رفع الضرر الواقع على النساء اللاتي حرمن من حضور دفن أقاربهن وذلك بالسماح لهن بزيارتهم بعد ذلك “.