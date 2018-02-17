” الغيث ” يطالب بالسماح للنساء بزيارة المقابر
طالب القاضي وعضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث، اليوم السبت، بالسماح للنساء بزيارة المقابر.
وأشار ” الغيث ” إلى أهمية توافر ضوابط دقيقة؛ لتحقيق المصلحة العامة عند السماح لهن بزيارة المقابر.
وقال ” الغيث” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الراجح عندي جواز زيارة النساء للمقابر؛ وذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونتمنى السماح لهن بذلك قريباً وفق ضوابط دقيقة تكفل تحقيق المصلحة العامة مع رفع الضرر الواقع على النساء اللاتي حرمن من حضور دفن أقاربهن وذلك بالسماح لهن بزيارتهم بعد ذلك “.
الشاعر[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 4 ساعات
من طلع هذا الرويبضه
رح انت واهلك ماحد رادك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 4 ساعات
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 4 ساعات
ومن عد يروحن البيت ودك يتراوغن فوق المقابر. يا خي الله يصلحك وش ذا الهرج ترا الدين مو لعب
الي تبغي توادع ميتهم تروح المغسله وتحضر الصلاة اذا في المسجد وفيه قسم للحريم عندنا. يسوينها زي كذا واذا ما احد يوديهن يجيبون الميت للبيت ويوادعونه اما يرحن فوق المقابر ليش
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6640 ] نشر منذ 4 ساعات
والله حتى لو مسموح ما تخيل ابدا اروح فبر أبوي لازم ابكي وأصيح انا عارفة نفسي
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههه مهبول
احب الصالحين ولست منهم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة. لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر. لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يَفْتَتِنُ بهن الرجال وقد يَفْتَتِنَّ بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن، وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما – قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل.
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
ليتك متليط
بجماعة مطاوعتنا ظربتا فيوزاتهم
من بغا يكثر مشاهدينه على الصفحة جابله شي غريب الى يقول الغناء حلال ولي يقول الى ترظعلها شايب يصير ولدها ولي يقول فك السحر بسحر ولي يقول لاعاد تلبسون العباة والشرع نها النساء عن زيرة المقابر وهذا يبي يبيحلهم
لا وبالامس يقولون ادخلو انضمي على القضاء يبيح الحرمة تطبيق زوجها ياااااجماعة انا صادق ولا انا الى فيوزاتي احترقت
يويو$$$[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام سليم وهذا الي تعلمنها ونعرفة منذ الازل ..ايش صار فيهم بعض العلماء ..هل كنا نتعلم وندرس الدين الغير صحيح او قل ايماننا وتمسكنا بديننا…يارب سترك وعوفوك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلحك يا الغيث
احمد الله[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 3 ساعات
العبو في كل شي الا الدين يا شيخ
الرسول اللهم صل وسلم عليه نهى زياره النساء للقبور
ابراهيم عسيري ابو طارق[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 ساعات
احنا اهل السنه والجماعه ومرجعنا كتب معروفه خلوكم من فتاوي هذا الزمان الغامدي واخوياه
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 ساعات
ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه العراقي والألباني في الإرواء.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههه وحكي الرسول عليه السلام وين راح ياما نعيش ونكتشف امورن عجيبه
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس.
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 2 ساعتين
اغلب الردود مستغربين من هذي الفتوه .
والسبب اصبحنا مثل مصر تاتي السلطه العليا وتلزم بعض المشايخ حتى يثيرو المشاكل بالمجتمع من جرف لدحديره
لو كان الغيث واثق من كلامه ليه ماقال حديث القبور والراجح عندي حديث ضعيف.؟؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشلون فلا باس والرسول لعن معناه طرد من رحمه الله وإنتي تقولين اذا بدون بكاء وللاعتبار فلا باس اجل توصيل الشعر اذا للزينه فلاباس والنمص (شيل الحواجب) تجميل للزوج فلا باس دام دخل اللعن هذا مانشك به ابد ونمشي على هدي الرسول عليه السلام
والله الهادي❤️
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 2 ساعتين
إلا الدين خط احممممر ✋..
تبغى تروح انت واهلك شووووف الدرب قدامك…بس انك تفتي من راسك انت اييييش الدين على كيييفك ماتقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله في نفسك
المتيم[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليه ان يتقي الله
سبحانة وتعالي
اللهم يرحم الشيخان بن باز وابن عثميين
ويحفظ الشيخ صاح الفوزان
ويهدي الغيث
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحريم يروحن مولات مهرجانات احتفالات اما مقابر والله تسمحون والا ماتسمحون محد راد عليكم ولا اتوقع في مرأه تفكر تروح مقبره
ثانيا المشايخ هاليومين مدري وش فيهم اغلبهم صاير كوول عالموضه
اتمنى يحافظون على احترامنا لهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن انت حتى تسمح وتخالف الرسول صلى الله علية وسلم
أبو ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة
كثير من فقهاء السلف على جواز زيارة النساء للقبور
وبعضهم كره ذلك والقليل من حرم هذا !!
أولا أنا لا استغرب مثل هذه التعليقات الغير لبقة والتي تدل على جهل وتبعية للغير في أمور تتعلق بمسائل شرعية وخلافات فقهية موجودة ولها أصل في كتب الفقه.
وللسادة العلماء من السلف والخلف أراء فيها .
وعدم استغرابي لهذا الأسلوب لإن هذا اللمز والطعن سببه بعض العلماء والدعاة الذين صورو للناس أن الحق معهم وغيره حرام أو بدعة وكأن سائر أئمة العلم كرماد اشتد به الريح فجعله لاشيء .. !!
فارجو من الجميع في أي مسألة علمية فقهية قبل التعليق على فتوى تخالف رأيكم انت تقرأؤ عنها في كتب الفقه
لكي تعلموا كم أنتم ضيقتم على أنفسكم وظلمتم غيركم
باتهاماتكم الباطلة التي سوف يحاسبكم عليها الله
وبسم الله الرحمن الرحيم
أدلة جواز زيارة النساء للمقابر :
1- ثبوت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور “قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون” (مسلم 974).
2- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر, فقال: اتقي الله واصبري, فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك, فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى” (البخاري 1283, مسلم 9266).
فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قال ابن حجر: “وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة” (فتح الباري 3/1488).
وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهي عن مثله.
قال ابن حجر: “قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور (فسمع منها ما يكره فوقف عليها)” (فتح الباري 3/148).
3- ثبوت زيارة القبور عن الصحابيات, فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها, كما روى ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: “نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها” (المستدرك 1392, سنن البيهقي 72077).
قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المرأة تزور القبر: “أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس, عائشة زارت قبر أخيها, قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه, ثم قال: أرجو إن شاء الله عائشة زارت قبر أخيها, قيل لأبي عبد الله: فالرجال؟ قال: أما الرجال فلا بأس به” (انظر التمهيد 3/2344).
وأن عائشة رضي الله عنها صرحت بالمتأخر من الحديثين، وأن الإذن كان بعد النهي “فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها”, وهذا إخبار بالترتيب بين الأدلة, وليس مجرد اجتهاد منها.
وبالتوفيق للجميع .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 26 دقيقة
خلاص اسمعوا كلام الغيث ودعوا كلام الرسول جانبا
الإنسان اذا أحب الشهره أتى بالعجاءب لذا قاتل الله الشهره