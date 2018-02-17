موجة من الخسائر تضرب الغاز الطبيعي وسط توقعات بانخفاض الطلب

واشنطن(صدى):

تعرضت أسعار الغاز الطبيعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى موجة من الخسائر، مسجله أدنى مستوى منذ يونيو 2016، متأثرة بالتوقعات الرامية إلى انخفاض الطلب نتيجة الطقس الدافيء.

وتراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس بنحو 1.03% إلى 2.551 دولار لكل مليون وحدة بريطانية، كما انخفضت مخزونات الغاز الأمريكية خلال الأسبوع الماضي على أساس سنوي بنحو 577 مليار قدم مكعبة.

ولم تقتصر انخفاضات الغاو الطبيعي على الأسبوع الماضي فقط، حيث شهد سعر الغاز الطبيعي منذ بداية العام الجاري تراجعًا بنحو 13.5%، حيث هبطت المخزونات الأمريكية للغاز الطبيعي بمقدار 194 مليار قدم مكعبة إلى 1884 ملاير قدم مكعبة في 9 فبراير.

يُذكر أن توقعات الطقس في أمريكا كشفت أنه على مدار فترة من الثمانية إلى 14 يومًا المقبلة سيشهد الطقس دفئًا أكثر من المعدلات الطبيعية التي ستضغط على الأسعار.