حبيبة محمد عبده تطلب منه أغنية بحفل أوبرا الكويت

نورة الشهري (صدى):

تصدر هاشتاج ” #محمدعبده_فبراير_الكويت_2018 ” مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصل إلى الترند العالمي، حيث قدم فنان العرب محمد عبده على مسرح دار الأوبرا الكويتية في ختام حفلات مهرجان فبراير الكويت 2018، 14 أغنية أحال فيها المسرح إلى قطعة فنية.

وتعالت صيحات الجمهور، قبل غناء ” أيّوه ” حيث قال فنان العرب: ” هذا طلب خاص من حبيبتي ” ، متسائلين عن حبيبته إلا أن ظهور ابنه الصغير بصحبته في الحفلة يشير إلى أن المقصودة هي ” أم خالد ” التي قال عنها في ظهور إعلامي سابق بأنه يعيش معها أيامًا وردية.

وجدير بالذكر، إن غنية ” أيّوه ” التي طلبتها حبيبة فنان العرب هي من ألحانه وكلمات الأمير خالد الفيصل، وهو دائم الثناء عليها في لقاءاته الفنية ولها ذكريات سعيدة معه، بل يعتبرها سببًا مهمًا لجماهيريته في مصر بمرحلة السبعينات.