أكثر 5 وظائف بحث عنها المواطنون في المملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن تقرير عالمي، أصدرته شبكة ” لينكيدين – LinkedIn ” الاجتماعية – المهتمة بمجالات التوظيف بشكل كبير – ، عن أكثر خمس وظائف بحث عنها المواطنون بالمملكة، على الموقع الإلكتروني، الأمر الذي يعكس التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك في إطار إصلاحات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد.

حيث جاءت النتائج التي توصل لها التقرير من حيث الوظائف الأكثر طلبًا في المملكة، على النحو التالي:

– حلت في المركز الأول، وظيفة مدير المشروع في ” يسر ” ، وذلك بعد أن تقدم 9379 شخصًا لها.

– جاءت في المركز الثاني، وظيفة مهندس موقع في ” الشركة العربية الدولية ” ، بعد أن تقدم 8971 بطلب لشغلها.

– جاءت مهن برنامج تطوير الإدارة في ” ساب ” ، في المركز الثالث برصيد 8551 طلبًا.

– وحلت وظيفة الدعم الفني لتقنية المعلومات في ” مطار الرياض ” ، في المركز الرابع برصيد 8425 طلبًا.

– وفي المركز الخامس والأخير، جاءت وظيفة محلل بيانات الموارد البشرية في ” مطار الرياض ” ، بعد أن تقدم لها 8335 طلبًا.

يشار إلى أن شبكة ” لينكيدين – LinkedIn ” ، تعد إحدى أشهر المنصات الاجتماعية الإلكترونية، التي تلقى قبولًا لدى العديد من فئات وطوائف الشعب بشكل ملحوظ، خلال الآونة الأخيرة، مما يدل على تغيرات جذرية يشهدها المجتمع بالمملكة حاليًا.