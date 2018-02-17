القوات السعودية تتمكن من قتل 30 حوثيا قبالة جازان

تركي السالم(صدى):

استطاعت قوات المملكة، مساء أمس الجمعة، صد محاولة تسلل حوثية قبالة جازان، حيث نصبت القوات كمينًا، للعناصر التي حاولت التسلل للملكة بعد رصد غرفة العمليات المشتركة لهم، في عملية عسكرية نوعية.

وأوضحت أحد المصادر، أن الحوثيون، دفعوا بثلاثة من مليشياتهم الإرهابية، نحو الأمام لتأمين طريقهم، وعاد أحدهم؛ ليبلغ الباقين بأمان الطريق والمنطقة؛ لتتقدم المجموعة القتالية للملكة، نحو الهدف، وتتمكّن من قتل أكثر من 13 حوثيًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن المليشيات الحوثية الإيرانية، حاولت في الخطوط الخلفية التي كانت تساند عناصرها المتسللة، إطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على القوات التابعة للملكة، إلا أن مساندة مدفعيات قوات المملكة وطيران التحالف، استهدفت تلك العناصر؛ لترتفع حصيلة قتلى الحوثيين إلى أكثر من 30 عنصرًا، مع تدمير منصّات القذائف وموقع تجمعاتهم.