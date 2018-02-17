بالفيديو.. الجيش التركي يعدم الكرديات بطريقة موحشة

أنقرة(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، عن تجاوزات وانتهاكات الجيش التركي ضد الأكراد السوريين خاصة النساء منهم، أثناء غزوهم على عفرين السورية.

ونشر ” الهيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو أثناء إعدام الجيش التركي للكرديات منتهكًا كافة الحقوق الإنسانية والمعايير الدولية، تحت زعامة التطهير من الإرهاب وحماية حدوده.

وحذر الشعب القطري من السماح بتوغل وتغلل الأتراك داخل الدوحة أكثر من ذلك بدعم من تنظيم الحمدين، قائلًا ” تخيلو ياهل قطر أن هالجندي القذر يحميك وعشان الفلوس ممكن ينفذ في شوفاتكم وعيالكم نفس الإجرام لحماية مصالحهم وأطماعهم في قطر! معًا سنطرد المحتل التركي ومن جلبه ونطهر قطر من رجسها باْذن الله “.