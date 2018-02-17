بالفيديو.. الجيش التركي يعدم الكرديات بطريقة موحشة
كشف المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، عن تجاوزات وانتهاكات الجيش التركي ضد الأكراد السوريين خاصة النساء منهم، أثناء غزوهم على عفرين السورية.
ونشر ” الهيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو أثناء إعدام الجيش التركي للكرديات منتهكًا كافة الحقوق الإنسانية والمعايير الدولية، تحت زعامة التطهير من الإرهاب وحماية حدوده.
وحذر الشعب القطري من السماح بتوغل وتغلل الأتراك داخل الدوحة أكثر من ذلك بدعم من تنظيم الحمدين، قائلًا ” تخيلو ياهل قطر أن هالجندي القذر يحميك وعشان الفلوس ممكن ينفذ في شوفاتكم وعيالكم نفس الإجرام لحماية مصالحهم وأطماعهم في قطر! معًا سنطرد المحتل التركي ومن جلبه ونطهر قطر من رجسها باْذن الله “.
تحذير : مشاهد صعبه…
الفيديو يعرض اعدام كرديات على يد الجيش التركي المحتل، تخيلو ياهل قطر ان هالجندي القذر يحميك وعشان الفلوس ممكن ينفذ في شوفاتكم وعيالكم نفس الاجرام لحماية مصالحهم وأطماعهم في قطر ! معا سنطرد المحتل التركي ومن جلبه ونطهر قطر من رجسها باْذن الله 👇🏻 pic.twitter.com/bf7KwmywIn
— خالد الهيل (@khalidalhaill) February 16, 2018
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
الأتراك شياطين الإنس لعنهم الله
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 4 ساعات
معروفين شعب حقووووود
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 4 ساعات
لوهم رجال ماتجمعوا على يعدمون حريم
براغى[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 3 ساعات
اين كلاب المعلقين اياهم الذين كانوا يقدسوا ويمجدوا فى الترك ومجرمهم اردوغان ..وكانوا يملاون هذه الصفحة بتعظيمه ومهاجمة الامارات ومصر
الواقع[ عدد التعليقات: 5758 ] نشر منذ 3 ساعات
أمريكا باعت الشعب الكردي لاتراك القتلة وهذا والإجرام والقتل بطريقة بشعة معروف عن العثمانيين الارهابين منذ القدم الا اذا وجدو رجال يصدونهم ويكسرون خشوم هم