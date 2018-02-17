صدور الحكم على مغتصب وقاتل الطفلة زينب الأنصاري
قضت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان بتنفيذ حكم الإعدام في مغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية زينب الأنصاري قبل نحو شهرين.
وكانت السلطات الباكستانية كشفت رسمياً هوية الجاني في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينب، التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي.
وأعلن رئيس حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف هوية القاتل، بعد أسبوعين من العثور على جثة زينب التي تعرضت للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة على يد المجرم.
وكانت أجهزة الأمن أجرت 1150 فحصاً للحمض النووي لمشتبه بهم قبل أن تتوصل إلى القاتل الحقيقي على عمران علي والذي أقر بالجريمة في التحقيقات.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6640 ] نشر منذ 4 ساعات
أعدموا التيس الله لا يبارك فيه ان شاء الله الى جهنم وبئس المصير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 4 ساعات
يا قلبي عليها وربي احزن عليها كل ما اشوف صورها في الاخبار
الله يحفظنا بحفظه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 4 ساعات
من وجه مبين انه مجرم وفاسق الله لايوفقه قليل الخاتمة
ويصبر اَهلها يارب يارب
الله المستعان❤️
الواقع[ عدد التعليقات: 5758 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنة الله عليه حي ولا ميت