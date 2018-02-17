” جوي ” على قميص ليفانتي بفضل ” المولد “

نواف السالم(صدى):

وقع نادي ليفانتي الإسباني، المحترف في صفوفه لاعب الاتحاد فهد المولد، عن توقيعه عقد رعاية مع علامة ” جوي ” التجارية التابعة لشركة الاتصالات السعودية.

ومن المقرر أن ترعى ” جوي ” بموجب العقد صدر قمصان نادي ليفانتي لأخر الموسم؛ على أن يبدأ في الظهور بداية من مباراة ريال سوسيداد في إطار الجولة الـ24 من دوري المحترفين، التي ستنطلق غدًا.

يجدر الإشارة إلى أن التعاقد يهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المملكة، كما أنه جزء من اتفاقية انتقال ” المولد ” ، لليفانتي.