التعليم تعلن عن إقامة 1600 حلقة نقاش بمشاركة أولياء الأمور

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، اليوم السبت، عن إقامة 1600 حلقة نقاش بمشاركة 160 ألف من أولياء الأمور؛ في إطار مبادرة ارتقاء للشراكة بين الأسرة والمدرسة.

وقال ” العيسي” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ضمن مبادرة ارتقاء للشراكة بين الأسرة والمدرسة تقيم إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات خلال الأيام القادمة ١٦٠٠ حلقة نقاش بمشاركة ١٦٠ ألف من أولياء الأمور .. ووزارة التعليم تتطلع لمشاركة فاعلة من أولياء الأمور في هذه الحلقات لدعم تعلم أبنائكم “.