أخصائي بيئة يكشف عن فوائد الغبار الذي يحذر منه الجميع

علي القحطاني (صدى):

كشف أخصائي البيئة محمد فلمبان، اليوم السبت، عن فوائد الغبار الذي يحذر منه الجميع، في ظل استمرار موجة الغبار التي تضرب المملكة حتى اليوم.

وأكد ” فلمبان ” أن أضرار الغبار محصورة على صحة البشر فقط، خاصة الذي يعانون من حساسية الصدر والربو، لما يسببه من تهيج في الصدر، لافتًا إلى أن الطبيعة والنباتات أكثر المستفيدين من هذا الغبار.

وأوضح أن فوائد الغابر على الطبيعة تتمثل في نقله حبوب اللقاح إلى أعضاء التأنيث في الأزهار لتتم عملية الإخصاب وتتكون الثمار وبالتالي منع الإشعاع الضار وقتل الميكروبات في الهواء، كما يمنع تبخر الماء في النبات وعي عملية النتح ووالتقليل من درجة الحرارة.

كما أشار إلى أن الغبار يؤثر بالإيجاب في المدن الصناعية، حي يعمل على إزالة أطنان من الغازات السامة والعوادم من الجو، كما له أهمية كبيرة في إمداد أسطح البحار والمحيطات بالعناصر الهامة لتكاثر وتغذية الكائنات البحرية، كالسيلكون والنحاس والزنك والفوسفور والحديد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلقت 11 تنبيهًا للغبار يستمر حتى اليوم السبت، مع هطول للأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على معظم مناطق المملكة باختلاف سرعة الرياح ومعدل الأمطار من منطقة إلى أخرى.