مراقبون يحذرون من خطر شائعات العمرة على العلاقات السعودية المصرية

عادل الحربي (صدى):

قام مراقبون بالتحذير من الرسائل والمسابقات والدعوات الوهمية المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية، والتي تم تداولها مؤخرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمتضمنة دعوة المواطنين المصريين لتسجيل بياناتهم بالكامل بهدف الحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، شريطة إرسالها لعدد كبير من الأشخاص.

وقال سياسيون ومراقبون مصريون أن من يقف وراء تلك الشائعات الوهمية يريدون إفساد العلاقات السعودية المصرية، وأنها حرب شائعات، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها، محذرين من حروب الجيل الخامس الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول عبر نشر هذه الشائعات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية الدكتور محمود عزام، إلى أن تلك الشائعات الهدف منها إثارة القلاقل، وتلك التحركات ليست بعيدة عن المشهد السياسي في المنطقة العربية وما تشهده من تطورات، لذا لا بد من الانتباه، لما يجري جيدًا، ومواجهة تلك الشائعات أولصا بأول حتي لا تلقي مجال للتمدد وإفساد العلاقة بين القاهرة والرياض.