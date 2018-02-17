عودة ضخ المياه المحلاة لمدن الشرقية تدريجيا بعد اكتمال أعمال الصيانة

نايف السالم(صدى):

بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الجمعة، ضخ كميات من المياه المحلاه لتغذية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تدريجياً بعد إكتمال أعمال الصيانة ،وصولاً لمعدلاتها الطبيعية .

وفي بيان مشترك لـ ” التحلية والمياه ” ،فإنه نتيجة لانكسار خط المياه المنتجة بمحطة مرافق بالجبيل والمغذي لخزانات المؤسسة بمعدل 500 ألف متر مكعب يوميا يوم 16 / 5 / 1439هـ فقد تم تخفيض الحصص المقررة لمدن المنطقة الشرقية بنسبة لا تقل عن 40 % ولمدة أربعة أيام.

وأوضح البيان أنه بعد اكتمال أعمال الإصلاح، حدث انكسار آخر في يوم 24 / 5 / 1439 هـ في خط المياه المنتجة بمحطة مرافق والمغذي لخزانات المؤسسة، واستمرت أعمال إصلاحه قرابة أربعة أيام، مشيرأً إلى أن المؤسسة قامت بتعويض جزء من الحصص المقررة من المياه المحلاة عن طريق الخزانات التابعة لها، كإجراء اسعافي لتقليل أثر أعمال الصيانة على احتياجات السكان من المياه.

وبحسب ما ورد في البيان المشترك ،فقد حدث يوم الاربعاء 28 / 5 / 1439هـ أثناء الأعمال التشغيلية لإعادة الضخ لمدن المنطقة الشرقية، تسرب في الخط الناقل للمياه التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وقامت على إثره فرق الصيانة بمباشرة أعمال الإصلاح على الفور التي استغرقت قرابة 48 ساعة .

وأكدت ” التحلية والمياه ” ، تصاعد الكميات المنتجة من المياه المحلاة وصولاً لمعدلاتها الطبيعية خلال وقت قياسي ،فيما شكلت فريق عمل بشكل عاجل لدراسة ما حدث والرفع بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم لعدم تكراره.