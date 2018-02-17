السميح يفتح النار على عضو شرف الأهلي بعد إعلان مكافآت للشباب

نواف السالم(صدى):

فتح الإعلامي الرياضي فهد السميح، اليوم السبت، النار على ممارسات أعضاء شرف النادي الأهلي ضد الهلال.

وكان عضو شرف الأهلي نواف بن عصاي، أعلن أمس عن مكافآة للاعبي الشباب في حالة إحرازهم أهداف في شباك الهلال خلال المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، وهو ما أثار دهشة جماهير الزعيم.

وفي هذا السياق، قال ” السميح ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تقديم مكافأت للفرق التي تلاعب الهلال طمعاً في تعطيله .. دليل عدم ثقتك في فريقك لاسيما وان الفرق كان نقطتين بين فريقك والهلال وهناك مباراة ستجمعهما فيها ثلاث نقاط يعني لو فاز الهلال في جميع مبارياته وخسر مباراة الاهلي الذي عليه ان يفوز في جميع مبارياته ويهزم الهلال ليحقق الدوري “.