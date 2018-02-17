الجيش المصري يقضي على 7 مسلحين في عملية سيناء 2018

القاهرة(صدى):

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل سبعة مسلحين وتدمير ثمانية أهداف تستخدم في تخزين الأسلحة واكتشاف وتدمير 45 عبوة ناسفة.

وأوضحت في بيان لها اليوم ضمن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب “سيناء 2018” التي بدأت في التاسع من فبراير الجاري أن القوات الجوية استهدفت 8 أهداف للعناصر المسلحة وتدميرها بشكل كامل والقضاء على ثلاثة مسلحين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة ، مشيرة إلى مواصلة القوات المسلحة والشرطة فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر المسلحة وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف البيان أن قوات الجيش استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة أسفرت عن مقتل 4 مسلحين خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، عثر بحوزتهم على بندقتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وأشار إلى قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 45 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، وتدمير 185 ملجأ ووكراً ومخزناً عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة الألية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة.

كما أسفرت نتائج العمليات عن ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر المسلحة، 32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على 408 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.