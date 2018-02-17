هيئة الاستثمار: ” الجملة والتجزئة ” ضمن الـ 5 قطاعات الأكثر ازدهارا بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، عن أبرز القطاعات استثماراً في المملكة خلال العام الماضي 2017، والذي دخل من بينهم قطاع ” تجارة الجملة والتجزئة ” ، وذلك ضمن أهداف الدولة نحو تنويع اقتصادها في عدد من المجالات، في إطار رؤية المملكة 2030.

وكشف تقرير إحصائي حديث صادر عن الهيئة، أن القطاعات المزدهرة تتمثل في خمسة قطاعات هي:

– التعدين.

– الصناعات.

– تجارة الجملة والتجزئة.

– النقل والتخزين.

– الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.