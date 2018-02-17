بالفيديو.. نجاة رجل بأعجوبة بعد اشتعال النيران في جسده

بكين(صدى):

شهدت إحدى شوارع المدن الصينية ، موقف صادم حيث اشتعلت النيران في رجل.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لبائع يحاول إشعال شعلة لكن بسبب تسرب الغاز اشتعلت النيران في ملابسه.

وحاول الرجل إطفاء النيران، وفي نفس الوقت يحاول أحد الأشخاص إطفاء الحريق في الشعلة لتفادي وقوع خسائر.