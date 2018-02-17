بالفيديو.. نجاة رجل بأعجوبة بعد اشتعال النيران في جسده
شهدت إحدى شوارع المدن الصينية ، موقف صادم حيث اشتعلت النيران في رجل.
وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لبائع يحاول إشعال شعلة لكن بسبب تسرب الغاز اشتعلت النيران في ملابسه.
وحاول الرجل إطفاء النيران، وفي نفس الوقت يحاول أحد الأشخاص إطفاء الحريق في الشعلة لتفادي وقوع خسائر.
Torch leaking caused man on fire immediately. No fatal danger but hands were burnt.
Torch leaking caused man on fire immediately. No fatal danger but hands were burnt.
Posted by PearVideo on Sunday, February 11, 2018
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