بالصور.. شاب يحول نفسه إلى أميرات ديزني

متابعات(صدى):

أشعل شاب ييلغ من العمر 22 عاماً ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تحةيل نفسه لأميران ديزني .

وحول الشاب نفسه إلى أميرات ديزني باستخدام المكياج والشعر المستعار والفساتين، حيث أدى دور الأميرات سنو وايت، سندريلا، أرورا، آرـيال، بيل، ياسمين، بوكاهانتيس، مولان، تيانا، رابونزال، ميريدا، تينكربيل، آنا، السا.