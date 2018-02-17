بالصور.. شاب يحول نفسه إلى أميرات ديزني
أشعل شاب ييلغ من العمر 22 عاماً ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تحةيل نفسه لأميران ديزني .
وحول الشاب نفسه إلى أميرات ديزني باستخدام المكياج والشعر المستعار والفساتين، حيث أدى دور الأميرات سنو وايت، سندريلا، أرورا، آرـيال، بيل، ياسمين، بوكاهانتيس، مولان، تيانا، رابونزال، ميريدا، تينكربيل، آنا، السا.
نــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
شكرا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16139 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد بس
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7307 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وش ذا الحال
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11885 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه بصراحه طالع كيوت 😍
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 40 دقيقة
ياقل الحيل 😏ابد ما ينفع يصير رجال شوفن الابتسامه وتوابعها 😅
الله يرحم الحال