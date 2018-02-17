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بالصور.. شاب يحول نفسه إلى أميرات ديزني

بالصور.. شاب يحول نفسه إلى أميرات ديزني
متابعات(صدى):

أشعل شاب ييلغ من العمر 22 عاماً ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تحةيل نفسه لأميران ديزني .

وحول الشاب نفسه إلى أميرات ديزني باستخدام المكياج والشعر المستعار والفساتين، حيث أدى دور الأميرات سنو وايت، سندريلا، أرورا، آرـيال، بيل، ياسمين، بوكاهانتيس، مولان، تيانا، رابونزال، ميريدا، تينكربيل، آنا، السا.

 

 

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وش ذا الحال

[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 40 دقيقة

ياقل الحيل 😏ابد ما ينفع يصير رجال شوفن الابتسامه وتوابعها 😅

الله يرحم الحال

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