إحالة قائد مركبة بـ ” سبوجة ” لمكافحة المخدرات

عادل الحربي (صدى):

قامت القوة الخاصة لأمن الطرق، وتحديدًا بمركز الضبط الأمني بـ ” سبوحة ” ، بإحالة قائد مركبة، إلى مكافحة المخدرات، بالعاصمة المقدسة؛ وذلك بعد أن ضبطت معه حشيشًا، وحبوب ” كبتاجون ” وسلاحًا ناريًا، وذخيرة ومادة الشبو المخدرة.

وورد بالتفاصيل، أن رجل القوة الخاصة، لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، بمركز الضبط الأمني بسبوحة، اشتبه بمركبة، من نوع تويوتا، وباستيقاف المركبة وتفتيشه، عثر رجال القوة على بكت دخان، تحت مقعد السائق، وبداخله حشيش وحبة ” كبتاجون ” ، بالإضافة إلى مسدس، وعدد 23 طلقة، وكيس يحوي مادة ” الشبو ” المخدرة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم إعداد محضر بالمضبوطات، وسلمت الحالة والشخص؛ لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة.