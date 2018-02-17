نجاة وزير الداخلية المكسيكي بعد تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقله

مكسيكو(صدى):

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل وزير الداخلية المكسيكي الفونسو نافاريتي وحاكم ولاية واهاكا الواقعة بجنوب المكسيك الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل شخصين خلال جولة لتفقد الأضرار الناجمة عن زلزال وقع في وقت سابق من نفس اليوم .

وقال نافاريتي في تصريح لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه وحاكم واهاكا اليخاندرو مراد لم يصابا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط.

وأوضحت وزارة الداخلية المكسيكية في بيان لها أن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.