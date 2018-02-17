سفارة المملكة بالمكسيك تحذر المواطنين

مكسيكو(صدى):

حذرت سفارة المملكة لدى المكسيك، اليوم السبت، كل المواطنين السعوديين الموجودين في المكسيك، بالابتعاد عن المناطق المتضررة من الهزات الأرضية، وخصوصًا العاصمة مكسيكو سيتي.

وأوضح الحساب الرسمي للسفارة على على موقع التدوين الصغير تويتر قائلًا: ” نظرًا للهزة الأرضية القوية التي ضربت المكسيك اليوم بقوة ٧،٥. تأمل السفارة من كل المواطنين المتواجدين في المكسيك، عدم التردد في التواصل معها بأي وقت في حالة الطوارئ على جوال رقم: 5215543693133+ ” .

وتابعت: ” كما تود السفارة التنويه عن حدوث عدة هزّات أرضية في بعض المدن المكسيكية، وخصوصًا العاصمة مكسيكو سيتي، وتأمل السفارة اتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، والابتعاد عن المناطق المتضررة وعدم التردد في التواصل معها بأي وقت في حالة الطوارئ. ”