” التعليم ” : من يبلغ نسبة غيابه 20 % من الطلاب يحال إلى بلاغات 1919

علي القحطاني (صدى):

تتحرك وزارة التعليم، إلى الرفع بأسماء طلاب الابتدائية، الذين تبلغ نسبة غيابهم 20%، دون عذر مقبول، سواء كانت متصلة أو متقطعة، خلال العام الدراسي، إلى مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء 1919، في إجراء هو الأول من نوعه.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء يأتي عملًا، بما ورد في المادة الثالثة، من نظام حماية الطفل رقم 4، والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية؛ لنظام حماية الطفل 10/3.9/3 الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/14، وتاريخ 3/2/1436، المتضمن الرفع للجهات المختصة، حيث يعد ذلك من الإهمال، والتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم.

كما شملت الإجراءات لمن بلغ غيابه أيضا 20%، اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة؛ لدرس جميع الشواهد والوثائق، التي تم أخذها على الطالب وولي أمره، واستكمال جميع الإجراءات الواجب اتخاذها، من قبل إدارة المدرسة في حق الطالب بدون عذر، والتي نص عليها دليل قواعد السلوك والمواظبة.

وفي هذا السياق، ذكرت أحد المصادر، أن الوزارة حددت لولي أمر الطالب، أسبوعًا واحدًا فقط؛ للرد على خطاب المدرسة، بأسباب غياب أو تأخر ابنه، فإن لم يرد، عد غيابه بعذر غير مقبول، ويتم منح إدارة المدرسة تقييم حالة الغياب أو التأخر والتأكد من السبب، فإذا كان السبب لايبرر الغياب أو التأخر عد عذر غير مقبول.

ويهدف نظام حماية الطفل:

1- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

2- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال، ومظاهرهما التي قد يتعرض لها، في البيئة المحيطة به ” المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها ” ، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.

3- ضمان حقوق الطفل، الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له.

4- نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

يُذكر أن مركز تلقي البلاغات، ضد العنف والإيذاء، يستقبل بلاغات العنف الأسري، على الرقم المجاني 1919، على مدار 24 ساعة، بكادر نسائي بالكامل ويسمى التدخل السريع.