” الخضيري ” يوضح حقيقة اكتشاف علاج للقضاء على السرطان والسكر

نايف السالم(صدى):

كشف أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول علاج ناجح وفعال للقضاء على مرضى السكر والسرطان في بعض دول العالم.

وأكد ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الرسائل المتكررة عن علاج خلايا جذعية للسكر في أوكرانيا وعلاج ناجح للسرطان في العراق، وللسكر في الهند وغيرها من الأخبار، جميعها ليست صحيحة ومجرد تسويق وهمي من قبل عصابات.

وأوضح أن تلك الدول التي تستهدفها هذه الإعلانات تعاني في الأساس من سؤ الخدمات الصحية بشكل كامل، قائلًا ” لا تصدقو تلك الإشاعات بوجود علاجات ناجحة لأمراض مستعصية “.