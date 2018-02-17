مباشرة تحقيقات الاتحاد غدا

ماجد محمد(صدى):

تبدأ اللجنة المسؤولة عن استكمال متطلبات هيئة الرقابة والتحقيق، في قضايا نادي الاتحاد، غدا الاحد، في مباشرة أعمالها؛ لتحديد المتورطين والمسؤولين عن مخالفات وديون العميد .

ويذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، كلف أول أمس فريق عمل؛ لإكمال مطالب هيئة الرقابة، يشمل : عبد الإله الدلاك وكيل الهيئة، ورجاء الله السلمي وكيل الهيئة للإعلام، وعبد الرحمن القضيب وكيل الهيئة للشؤون الفنية، وخالد بانصر عضو اتحاد كرة القدم، ولؤي السبيعي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ورئيس النادي حمد الصنيع.