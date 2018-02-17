صناعات العيسى تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صناعات العيسى عن توفر عددًا من الوظائف في فروع الشركة بكل من الرياض والدمام وجدة، حيث تعمل إدارة الموارد البشرية بالشركة على استقطاب الكوادر البشرية المميزة وتوفير بيئة عمل متقدمة.

وأضافت الشركة أن ذلك بالإضافة إلى توفير تدريب وتطوير مستمر للوصول إلى كفاءة وتميز على مستوى المسار الوظيفي لكل موظف وكذلك تحقيق أهداف المجموعة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في: سائق، ومراقب كاميرات، بالإضافة إلى ممثلة مبيعات، و Graphic Designer.

وأشارت الشركة إلى إنه على المهتمين بالوظائف السابق ذكرها التقديم على الرابط الآتي:هنا