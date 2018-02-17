2 % من السكان مصابون بمرض ” الصدفية ” بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور علي بن أحمد العبدالله، أخصائي الأمراض الجلدية، أن نسبة الإصابة بمرض ” الصدفية ” تبلغ 2% من السكان في المملكة، مشيرًا إلى عدد مرضى الصدفية في العالم، والذي يبلغ 125 مليون نسمة.

وأكد ” علي بن أحمد ” ، أن نسبة الإصابة بهذا المرض بين الرجال والنساء متساوية تقريبًا، فيما تتراوح أعمار المصابين من 30 عَامًا إِلَى 39 عامًا، وكذلك مَا بين 50 عَامًا حتى 69 عامًا.

ولفت أخصائي الأمراض الجلدية، إلى أن ” الصدفية ” من الأمراض المزمنة، مؤكدًا أنه إذا كانت الإصابة فِي الأماكن الظاهرة من الجسم مثل الوجه واليدين وفروة الرأس، فإن ذلك يسبب تشوهات جلدية موقتة، الأمر الذي ينتج عنه شعور المرضى بالإحباط والاكتئاب والسلبية، خاصة الشباب والفتيات.

كما أوضح ” علي بن أحمد ” ، أن مرض ” الصدفية ” غير مُعْدٍ، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر باللمس أو المخالطة أو المعاشرة أو غير ذلك.

فيما أشار إلى أنه إذا أصيب أكثر من شخص فِي عائلة واحدة بالمرض ذاته، فيكون ذلك ليس نتيجة عدوى، بل بسبب وجود عامل وراثي يسبب المرض.