دياز: حققنا الهدف من مواجهة الشباب رغم الأداء المتواضع

نواف السالم(صدى):

قال مدرب الهلال رامون دياز، إنه على الرغم من عدم تقديم لاعبيه الأداء المطلوب منهم خلال مواجهة الشباب أمس في إطار الجولة الـ22 من دور المحترفين، إلا أنه يشعر بالسعادة.

وأضاف ” دياز” أن السبب وراء عدم تقديم المطلوب، هو ما يعاني منه اللاعبين خلال الفترة الحالية من ضغط كبير إثر المطالبات بتحقيق الـ3 نقاط بعد تعثر الأهلي أمام الفيحاء.

وأكد على أن الأهم هو تحقيق الهدف من المباراة وهو الابتعاد بالصدارة عن الوصيف، والظهور بروح معنوية عالية مكنتهم من الفوز في الدقائق الأخيرة، رغم الغيابات.