خبراء الأمم المتحدة يفضحون خطة الحوثي للسيطرة على واردات النفط اليمني

فهمي محمد(صدى):

كشف تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة، عن سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية على الضرائب والجمارك باليمن.

وقال التقرير إن المليشيا الإرهابية تعتمد على السوق السوداء؛ من أجل بيع المشتقات النفطية، وتحصيل مئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الخبراء عبر تقريرهم أنهما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني ، وهو ما يعادل 1.62 مليار دولار أميركي، من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية، موضحًا أنهم يبتزون التجار ويصادرون الممتلكات بإسم المجهود الحربي.

وقدر التقريرإيرادات المليشيات الإيرانية، من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي 318 مليار ريال يمني، ما يعادل مليار و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين مايو 2016 يوليو 2017م.

واشار الخبراء إلى أن الحوثيون وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط؛ من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجاور حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية.