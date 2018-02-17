الحربي: قرار إنشاء هيئة رعاية ذوي الإعاقة قرار صائب

نايف السالم(صدى):

رفع رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض الدكتور طلال بن سليمان الحربي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .

وقال الدكتور طلال الحربي في تصريح بهذه المناسبة : إن هذا القرار يأتي في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- من اهتمام ورعاية بذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، وبتقديم الغالي والنفيس لهم تقديرًا لظروفهم ، ولكي يسهموا مع إخوانهم في بناء الوطن وتنميته في مختلف المجالات.

وعد ذلك القرار من القرارات الصائبة التي تصب في صالح هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينًا أن الهيئة ستسهم بعون الله تعالى في تنظيم العمل المعني بذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، ويدعم نشاطاتهم في المجتمع .