إيقاف محاكمة السعودي المتهم في الهجوم على مدمرة أمريكية وسط غضب شديد

واشنطن(صدى):

توقفت محاكمة المشتبه به الرئيسي في الهجوم على المدمرة الأمريكية ” كول ” قبالة سواحل اليمن عام 2000 السعودي عبدالرحيم الناشري، بعدما رفض محامو الدفاع متابعة الجلسة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن القاضي العسكري فانس سباث اشتكى من أنه لا يستطيع إجبار محامي الناشري المدنيون على متبعة الجلسة حتى عبر الفيديو، ما دفعه إلى قطع الجلسة بغضب شديد.

وقال القاضي بحسب وزارة الدفاع أن رفض المحامين الرئيسين متابعة القضية والحضور إلى المحكمة يدل على عدم احترام القوانين من قبلهم وعدم تنفيذهم للأوامر.

يُذكر أن السعودي عبدالرحيم الناشري متهم في الهجوم على المدمرة الأمريكية الذي أودى بحياة 17 أمريكيًا، ويتم حبسه في سجن جونتانامو.