خبراء: المملكة تحتل المركز الثاني في ” عمليات التجميل ” بعد الإمارات

أماني الغامدي(صدى):

قال عدد من الخبراء في مجال التجميل، أن الصدارة لعمليات التجميل حاليًا لدولة الإمارات، حيث يصل إجمالي الإنفاق على هذا النشاط بها، نحو 500 مليون درهم.

فيما أكد المختصون، وجود ارتفاع مطرد في إقبال المواطنين بالمملكة على هذه العمليات، الأمر الذي يمنح الصدارة للمملكة في وقت قريب جدًا- على حد قولهم.

في السياق ذاته، أعلن الخبراء عن وجود حالة من الهوس منتشرة بين الرجال والنساء بشأن عمليات التجميل، حيث هناك نسبة تصل إلى 80 % من عمليات التجميل، يقدم عليها الرجال والنساء، وذلك بغرض التشبه بالمشاهير، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لأخبار هؤلاء المشاهير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.