لاعب القادسية السابق: الفريق لن يهبط في حالة واحدة

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب القادسية السابق، عبد الله الشريدة، إن الفريق لديه القدرة على الابتعاد عن شبح الهبوط.

وأشار” الشريدة ” ، إلى أهمية استغلال القادسية اللقاءات التي تُخاض على أرضه؛ ليضمن البقاء بعيدًا عن المناطق الخطرة.

وأضاف أنه على اللاعبين أن يحققوا الانتصارات أمام الأندية المتنافسة معهم في المراكز المتأخرة.

وقال إن تلك المباريات تساعد القادسية على الاقتراب من المناطق الدافئة، والابتعاد عن الهبوط.

يجدر الإشارة إلى أن المباراة الأخيرة للقادسية خيم عليها التعادل الإيجابي أمام التعاون في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، ويحتل المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.