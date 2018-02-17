هوساوي يكشف أسباب التعادل أمام الفيحاء

نواف السالم(صدى):

قال مدافع النادي الأهلي، معتز هوساوي، إن التعادل أمام الفيحاء نتيجة طبيعية في ظل تعدد المباريات والترحال.

وأشار ” هوساوي ” إلى أن الدوري مازال في الملعب، مؤكدًا على أن الأمل مازال موجود، قائلًا: ” لا ننظر لنتائج الأخرين “.

وأضاف : ” نلعب كل مباراة بخروج المغلوبن، قد نكون تأثرنا من تعدد المباريات والسفر”، وعاد الأهلي من مسقط إلى جدة، وغادر بعد ذلك إلى المجمعة.

وأكد على أن نتيجة التعادل أمام الفيحاء صعبت الدوري، قائلًا إن الفرصة مازالت قائمة أمامهم، ويحتل الأهلي مركز الوصافة برصيد 42 نقطة، بفرق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.