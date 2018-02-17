العمري : جناح ” العمل ” و ” هدف ” يؤدي خدمات مميزة لزوار الجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد بن إبراهيم العمري ، أن جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، يؤدي خدمات مميزة لزوار المهرجان، بما يعكس توجه الوزارة والصندوق لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، في إطار رؤية المملكة 2030.

وأثنى الرائد العمري أثناء جولته في الجناح المشترك للوزارة والصندوق، على الاهتمام بمختلف شرائح المجتمع عمومًا، والأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا، مشيداً بحرص الوزارة على توفير ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة، وتجهيز الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الذي يعرض عديدًا من الخدمات الداعمة للتوظيف والتدريب والإرشاد المهني للمواطنين والمواطنات.

وأضاف، أن عرض البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” لخدماتها المتعلقة بدعم التوظيف والتدريب أمام زوار المهرجان، والتعريف بآلية تسجيل السيرة الذاتية في البوابة الإلكترونية، يعزز من فرص أبناء الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل في الحصول على فرص عمل في منشآت القطاع الخاص من جهة، وكذلك فإن البوابة من جهة أخرى تقدّم خدمات متعددة لأصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

وأكد، أن تخصيص أركانٍ عدةٍ للأسر المنتجة في الجناح، يسهم في توفير فرص عمل لتلك الأسر وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، وإثراء سوق العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في دعم المنتجات الحرفية ويعزز فرص الاستثمار من المنزل، ومن ثم الإسهام الحقيقي في تحسين الوضع المادي لتلك الأسر.