200 نوع من أشجار ونباتات العالم في مزرعة ” عاشق النبات ” بالمخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قال أستاذ اللغة العربية في جامعة الباحة البروفيسور الدكتور أحمد قشاش، إنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يجمع العديد من الشتلات الزراعية، حتى أصبحت مزرعته مقصد العديد من الزوار من داخل وخارج المملكة؛ بل ولم يكتف بذلك فأنشأ محمية خاصة للطيور البرية للمحافظة عليها وتكاثرها، وأسس الدكتور قشاش مشتلًا خاصًا بتلك النباتات ليستفيد من إنتاجه في زراعتها أو بيعها.

وأشار الدكتور ” قشاش ” عاشق النبات، أنه تبلغ النباتات والأشجار بمزرعته قرابة 200 نوع، منها ” الست المستحية ” ودم الأخوين، والتي جمعها من شتى قارات العالم، وتهيئة مكان مناسب لزراعتها والاستفادة منها في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، حيث أصبحت المزرعة وجهة سياحية على مستوى المملكة.

وأضاف ” عاشق النبات ” إنه يقوم بكل ذلك من خلال جهود ذاتية، فهو من عشاق الزراعة وله مؤلفان عن النباتات في المنطقة الجنوبية من المملكة، رغم أن تخصصه لغة عربية إلا أنه من عشاق النباتات والأشجار، حيث قام بزراعة حوالى 95 شجرة برية، وتكاثر 127 نوعًا منها.

وتابع ” قشاش ” إنه كان يجلب هذه الأشجار كبذور أو شتلات من سلسلة جبال السراة ومن عمان واليمن ومعظم أشجار الجزيرة العربية، فيما جمع أشجار نادرة من أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا، واختار منها الأشجار الجميلة فقط لتذخر بها مزرعته البديعة.