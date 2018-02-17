” هادي ” يشيد بدور التحالف.. ويؤكد: الحديدة في طريقها للتحرير

فهمي محمد(صدى):

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بدور وجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لافتًا إلى أن محافظة الحديدة الساحلية في طريقها للتحرير من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح ” هادي ” أن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات، مشيرًا إلى أن تضحيات اليمنيين لن تذهب هدرصا وسيتم القضاء على الحوثيين بتكاتف أبناء اليمن وبدعم من التحالف العربي.

ومن جانبه أكد قائد المقاومة التهامية عبدالرحمن الحجر على الانتصارات في جبهة الساحل الغربي اليمني، ودور المقاومة في مساندة الجيش لمواجهة المليشيا الإرهابية.