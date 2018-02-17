وفاة لاعب جزائري على أرض الملعب

نواف السالم(صدى):

شهدت الملاعب الجزائرية، أمس الجمعة، حدث مؤلم إثر وفاة لاعب نادي نجم الدهامشة ، في دوري الشرفي بالدرجة السابعة؛ أثناء مباراة فريقه أمام اتحاد عين آرنات.

وكشف اتحاد الكرة الجزائري أن اللاعب داود بورزق البالغ من العمر 24 عاماً، سقط على أرضية الميدان دون كرة، ودون أي احتكاك مع لاعب آخر خلال مجريات الشوط الأول.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، مسعود كوسة، إن طريقة سقوط اللاعب (دون أي احتكاك) أثارت الهلع وجعلت رجال الدفاع المدني يتدخلون لتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى أقرب مستشفى بسرعة فائقة، إلا أن الموت كان أسرع، وتوقفت المباراة في الدقيقة 75 بخبر وفاة اللاعب.